Dursun Özbek tarihi bir konuşma yapacak

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurulu toplantısı bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. 5 Ekim'deki toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için bugün çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek genel kurulda başkan Dursun Özbek ve ekibinin faaliyetleri de ibra oylamasına sunulacak.Bir dönemin efsane İtalyan hücum oyuncusu Antonio Cassano, G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen'i değerlendirdi. "Osimhen'in kariyeri, Napoli'nin eski menajeri Luciano Spalletti'nin rehberliğinde büyük bir evrim geçirdi" diyerek sözlerine başlayan Cassano, "Osimhen, hızıyla rakip savunmaları zorlayan dinamik bir hücum oyuncusu olarak kendini gösteriyor. Ancak daha komple bir hücum oyuncusu olabilmesi için topa hakim olma konusunda gelişim kaydetmesi gerekiyor" dedi.G.SARAY Kadın Futbol Takımı'nın Lyon kadın takımına konuk olduğu ve 3-0 yenildiği maçta tribünde Aslan'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis de vardı. GS TV'ye açıklamalarda bulunan ve sarı-kırmızılı taraftara selam gönderen Fransız oyuncu, "Galatasaray'ı takip ediyorum. Başkan ile iletişim halindeyim. Ayrıca Okan Buruk ve bazı oyuncular ile de konuşuyorum. Galatasaray'da daima büyük forvetler olmuştur. Okan Buruk bu isimleri yönetebilir" yorumunu yaptı.