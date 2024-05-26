Dursun Özbek’ten tarihi fark

Sarı-kırmızılı camia, dün sandık başındaydı.İlk olarak Mayıs 2015'te oturduğu koltuğu, 2018'de rahmetli Mustafa Cengiz'e kaybeden Özbek, Haziran 2022'de Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği yarışta tekrar göreve gelmişti.Sabah saat 10.00'da başlayan seçimde oy verme işlemi 20 sandıkta gerçekleştirildi ve saat 15.00'te sona erdi.Sandıkların tamamında önde olan ve Batum'u tarihi bir farkla geçenaşkan Dursun Özbek, zaferinin ardından üyelere yaptığı teşekkür konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: "Değerli Galatasaraylılar, burada Galatasarayımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize candan teşekkür ediyorum.. Her zaman yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Yarın (bugün) çok önemli bir maçımız var.Biz camiayı mutlu ettik ki böyle bir oy miktarı oldu. İnşallah bu sevgi iklimi devam eder.Oyuncularımızın hepsiyle konuştum, beni tebrik ettiler. Moralleri oldukça yüksek."