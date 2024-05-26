Dursun Özbek’ten tarihi fark

Sarı-kırmızılı camia, dün sandık başındaydı. G.Saray Lisesi'nde gerçekleşen seçimli genel kurulda 4 bin 415 üye oy kullandı. 3343 oyla zafere uzanan Dursun Özbek, 955 oyda kalan Süheyl Batum'a tarihi fark atarak (2388) sarı-kırmızılı kulübün 36. başkanı oldu.
İlk olarak Mayıs 2015'te oturduğu koltuğu, 2018'de rahmetli Mustafa Cengiz'e kaybeden Özbek, Haziran 2022'de Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği yarışta tekrar göreve gelmişti. Dün bir kez daha sandıktan zaferle ayrılan Dursun Özbek, 3. kez Galatasaray'ın 1 numarası olmayı başardı.
SANDIKLARI SİLDİ SÜPÜRDÜ
Sabah saat 10.00'da başlayan seçimde oy verme işlemi 20 sandıkta gerçekleştirildi ve saat 15.00'te sona erdi. 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde toplamda 4 bin 415 üye oy verdi.
Sandıkların tamamında önde olan ve Batum'u tarihi bir farkla geçen Özbek, 2 yıl için başkanlık görevini üstlenirken kulüp tarihinin en yüksek oyu ile seçilen başkan ünvanını aldı.
ASIL KUTLAMA KONYA'DA OLACAK
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aşkan Dursun Özbek, zaferinin ardından üyelere yaptığı teşekkür konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: "Değerli Galatasaraylılar, burada Galatasarayımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize candan teşekkür ediyorum.
Ekibimde yer alan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum
. Her zaman yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Yarın (bugün) çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız Konya'da olacak. İnşallah 24. şampiyonluğumuzu alacağız.
Biz camiayı mutlu ettik ki böyle bir oy miktarı oldu. İnşallah bu sevgi iklimi devam eder. Böyle devam ederse G.Saray'ın bileğini hiç kimse bükemez.
Oyuncularımızın hepsiyle konuştum, beni tebrik ettiler. Moralleri oldukça yüksek."