Ederson = 40 milyon Euro

2 Eylül'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Galatasaray, kaleci transferini de resmiyete dökecek. Listenin ilk sırasındaki Ederson için hâlâ yoğun mesai harcanıyor. Menajer Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı yetkiyle süreci ilerletiyor ve şu an Brezilyalı kalecinin 3 yıllık maliyeti 40 milyon Euro'yu buluyor. Manchester City bonservis bedelinde 15 milyon Euro'ya indi. Ederson ise yıllık 7 milyon Euro net ücret ve bonuslarla 3 sezon için toplam 25 milyon Euro talep ediyor. Başkan Dursun Özbek bu rakamları onaylarsa transfer bitecek. Galatasaray, Antrwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens için de girişimlerini sürdürüyor.