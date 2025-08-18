Eder’son’ haftası

KALECİ hamlesini Ağustos ayına bırakan G.Saray, Ederson'a yoğunlaştı. Kulübün yetki verdiği menajerler Ahmet Bulut ve Özgün Koyutürk transferi bitirmeye çalışıyor. Brezilyalı kalecinin durumu bu hafta olumlu ya da olumsuz olarak kesinlik kazanacak. Ederson'da daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Galatasaray cephesi, bonservis bedelini 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor. Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan M.City indirime zorlanıyor.Menajer George Gardi, Inter'li Yann Sommer'i B planı olarak belirledi.