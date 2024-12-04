El uzatanın elini kırarım!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. TFF'den memnun olmadıklarının altını çizen Özbek'ten satır başları şu şekilde: "İbrahim Hacıosmanoğlu'nuVaatleri yerine gelmedi. G.Saray'a karşı alınan tavırlardan memnun değiliz. Bir haber portalı reklamı için bize 'Müsaade ediyoruz' diye yazı gönderdi. Ertesi gün "Etmiyoruz" dedi.Bizi eleştiren rakiplerden etkilendiğini görüyoruz ikinci mektupla. Konu yargıya intikal etti rakiplerin şikâyetiyle. Sayın başkan sonradedi. Ne hikmetse ne demek!"Okan Hoca'ya 'O hakemi maça veriyor muyum vermiyor muyum göreceğiz' dedi. Bir TFF Başkanı böyle intikamcı, rövanşist söylem içinde bulunabilir mi ya! G.Saray'ın başarısına, puanına göz dikenlerin gözünü çıkarırım. El sürenlerin elini kırarım. Herkes bunu böyle bilsin.Ama verdikleri sözleri yerine getirmeyeceklerse böyle bir federasyona da ihtiyacımız yok.Bakınız Fenerbahçe-Gaziantep maçı, bakınız Galatasaray-Eyüpspor maçı diyor… Bu yapı nerede, kim yapmış kimse bilmiyor. Böyle bir yapı varsa altını doldurmak zorundasınız. Çok kişi yapıyla yalıyı da karıştırıyor.""Bir türlü rakibimizin sahalara geldiğini görmedim.Rakip takım başkanı, 'Bundan sonra fıtratımızda olmayan her şeyi yapacağız' dedi... Benim fıtratım hep aynı. Pozisyona göre benim fıtratım değişmez.Tatminkâr bir cevap alamadık. Geçen gün Trabzonspor bir bildiri yayınladı, federasyon yok hükmündedir dedi. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Her gün Fenerbahçe'nin bir yöneticisi Riva'da. Yapı denen formatın oluşması için bu tip görüşmeler lazım.""Hiç kimse öküzün altında buzağı aramasın. Aynaya baksınlar, görürler o zaman yapının ne olduğunu. G.Saray mücadele takımıdır. Onun için dedim ki bütün maçlarımıza aynı hakemi gönderin, aynı VAR'ı koyun. Dememdeki sebep, sizin davranış biçiminizi ölçtük, sizi tarttık.ve ameliyat olan Mauro İcardi'nin sözleşmesinin dondurulacağı yönündeki iddialara da cevap veren Dursun Özbek, şöyle konuştu: "İcardi'nin G.Saray için ne ifade ettiği belli. G.Saray öyle bir vefasız bir kulüp kiBunu telaffuz edenler G.Saray düşmanıdır. G.Saray'ı yıpratmak isteyen kişiler bunu rahatlıkla söyleyebilir. Ameliyatın hemen sonunda kendisini aradım, telefonunu açmadı. Yarın (bugün) tekrar deneyeceğim kendisine ulaşmayı, geçmiş olsun demek için. Bütün futbol kamuoyunun sevdiği bir figür İcardi. Bu tarzda futbolculara çok az rastlarsınız. İcardi'nin sözleşmesini donduracak kadar vefasız bir kulüp değiliz.""İcardi'nin alternatifi var mı! Adresi söyleyin gidip bakalım. Hocamızla konuşuyorum. Devre arası transferi itibarıyla eksikliğini çektiğimiz noktalar var, oradaki eksiklerimizi tamamlayacağız. İsim telaffuz etmiyorum.Takımımızı zayıflatacak herhangi bir hamle yapmayız."Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı da en çok merak edilen konular arasında. Başkan Özbek devre arasında ayrılma ihtimali olmadığını da belirtirken şu yorumu yaptı: "Bu sezon Osimhen bizim futbolcumuz. Devre arasında ayrılabilmesi için bir madde var ama çok zor.Bunu eğip bükmenin bir manası yok. Bu algıya kapılmayın. Sezon sonuna kadar bizde oynayacak.Sezon sonunda da oturur konuşuruz. Bu tip yıldızların Türkiye'de oynaması, Avrupa'da haber niteliği. Türk futbolunu bir kademe yukarı çıkarmak istiyorsak bu tip yıldızların Türkiye'de oynaması ve Türk futbolcuların da bu yıldızlarla birlikte harmanlanması önemli. Ben kimseyle bonservis rakamı konuşmadım."sezon sonunda bitecek olan kaleci Muslera ile ilgili de Başkan, açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki file bekçisi hakkında "Yaşı itibarıyla kendi kararını verecek. Kendi performansına ne kadar güvendiğine bağlı yeni sözleşme. Ailesi Uruguay'da, orada bir takım almış ve onun hayaliyle yatıp kalkıyor" dedi.Birliği'nden çıkmamız farz. A planı, Florya'dan oluşacak kaynağın bir kısmının peşin tahsil edilip yaklaşıkÇok kısa sürede ihaleye çıkacağız. Oradan gelecek parayla çıkabileceğimiz gibi bir de B planı geliştirdik. Bu da bitti… Bunu da çok kısa sürede açıklayacağız. Bu anlaşmadan çıkacağız ,çıkmak zorundayız. Bir senede yaklaşık 1.5 milyar TL'ye yakın faiz ödüyoruz."