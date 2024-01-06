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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Elde kaldı Halil

Elde kaldı Halil

İcardi sakatlandı, Bakambu Afrika Kupası’nda! Halil Dervişoğlu, Konya maçında ilk 11’in en büyük adayı

MAURO Icardi'nin sakatlığı ile birlikte Aslan'da işler de karıştı. Sarıkırmızılılarda Arjantinli oyuncunun en az 3-4 maçta sahalardan uzak kalması beklenirken, Cedric Bakambu'nun yokluğu da buna eklendi. Kongolu oyuncu, ülkesi ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edeceği için takımdan ayrı durumda. Bu nedenle şans Halil Dervişoğlu'nun ayağına geldi. 24 yaşındaki oyuncunun Konya maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Elde kaldı Halil
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