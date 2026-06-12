Erden Timur’a tahliye kararı

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Futbolda bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 6 ay önce tutuklananİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha sonra dosyası ayrılan ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 29 Aralık 2025'te tutuklananTahliye kararının gerekçesinde, Timur'un eşi ve babasının kanser tedavisi gördüğü ve bakıma muhtaç iki çocuğunun olduğu belirtildi.