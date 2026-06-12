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Giriş Tarihi: 12.06.2026

Erden Timur’a tahliye kararı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Erden Timur’a tahliye kararı
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Futbolda bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 6 ay önce tutuklanan Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha sonra dosyası ayrılan ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 29 Aralık 2025'te tutuklanan Timur 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza verme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tahliye kararının gerekçesinde, Timur'un eşi ve babasının kanser tedavisi gördüğü ve bakıma muhtaç iki çocuğunun olduğu belirtildi.

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Erden Timur’a tahliye kararı
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