Eren’e %100 zam!

İç transferde düğmeye basan G.Saray yönetimi; sırasıyla Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk'un sözleşmesine zam yaptı. Sanchez'e 4.3 milyon Euro, Buruk ve Barış Alper'e 200 milyon TL, Yunus'a 160 milyon TL garanti ücret yazıldı. Takım arkadaşlarına göre maaşı düşük kalan Eren Elmalı ile görüşmeler başladı. milli sol bekin ücretinde iyileştirmeye gidilecek. 45 milyon TL kazanan 25 yaşındaki milli sol beke yüzde yüze yakın zam yapılacak.

3 GOL SEVİNCİ!

Geçen sezonun ortasında Trabzonspor'dan gelen Eren Elmalı, sol bekteki sorunu çözmüş ve çifte kupalı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Bu sezona formda giren Eren, 12 maçta 3 gol attı ve Jakobs'la birlikte savunmanın solunda kaliteyi artırdı.



TEK SORU STOPER!

Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanan Galatasaray'ın ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, tek forvetli 4-2-3-1 sisteminde devam edecek. Osimhen'i hücumda Sane-Yunus-Barış Alper üçlüsü tamamlayacak, İcardi yedek kulübesinde oturacak. Cezalı Sanchez ve sakat İlkay'dan yoksun Galatasaray'da tek belirsizlik Abdülkerim'in yanında kimin oynayacağı konusunda yaşanıyor. Lemina ve Kaan Ayhan'ı taktik çalışmalarda stoperde deneyen Okan Buruk, henüz son kararını vermedi. Takıma dönen Singo'nun da maç kadrosunda olması bekleniyor.

İNŞALLAH TRABZON'A KARŞI KAZANACAĞIZ!

BU SEZON 30 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan G.Saray'a gelen Uğurcan Çakır, eski takımına karşı çıkacağı ilk maçı değerlendirdi. Kemerburgaz'da yapılan organizasyon sonrasında soruları yanıtlayan milli eldiven, maçla ilgili görüşüne "İnşallah maçı kazanacağız" yanıtını verdi.



Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyuncuların da projeden ev alacağını söyleyerek takıma takıldılar... Kavukcu, "Torreira artık Türkiye'den ayrılmayacak, ona da bir ev ayıralım" derken Uruguaylı futbolcu eliyle "İki" işareti yaparak herkesi güldürdü.