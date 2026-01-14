Fethiye’de aslan’a moral!

KAAN: KAFAMIZDA F.BAHÇE MAÇI VARDI

Kaan Ayhan, kafa olarak F.Bahçe maçında kaldıklarını itiraf ederken şunları söyledi: "Bu tür maçlar kağıt üstünde kolay görünüyor ama gelip oynamak gerekiyor. Arkamızda bir mağlubiyet var. Daha kafamızda o maç vardı. Bazı pas opsiyonlarına alışık olmadığımızdan istediğimiz gibi bitiremedik."





İKİ PENALTIYI TUTTU İCARDİ'DEN ÖVGÜYÜ KAPTI

MAÇIN 35. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mauro İcardi, meşin yuvarlağı kaleci Arda'nın sağına nişanladı. Arda atışı kurtarırken tekrar kararı sonrasında bir kez daha İcardi aynı köşeye attı, Arda yine kurtardı. Ardından ise İcardi, rakibini tebrik etti.



GENÇLERDE IŞIK YOK!

Aslan, genç takviyeli bir kadro ile sahadaydı. Gökdeniz (19), Arda Ünyay (18), Yusuf Demir (22), Kazımcan (22) beklenenin altında performans verdi.





MUSTAFA ÇULCU: Kırmızı kart vermeliydi

Türkiye Kupası maçları genç futbolcular için olduğu kadar genç hakemler için de tecrübe kazanma ve kendilerini gösterme adına büyük şans. Bunu iyi kullanan hakemin önü açılır. 32 yaşında İzmir bölgesi hakemi Ayberk Demirbaş, böyle bir şans yakalayanlardan. Maç yönetimine baktığımız zaman deneyimsiz olduğu görülüyor ki bu da doğaldır. Sakinliği ve oyuncuların centilmen oluşu, onun adına avantajdı. İlk yarısı 6, toplam 13 faul ile biten karşılaşmada hiç sarı kart çıkmadı. 35'de Kazımcan'ın şutunda kaptan Şahan topun önüne atlıyor. Yere düşerken destek olma konumunda gözüken sağ koluna gelen topa hakem penaltı verdi. Hakem sağ kolu bariyer olarak yorumladı. Bu penaltı hakem yorumudur, VAR asla karışamaz. İcardi'nin attığı, kaleci Arda'nın iki kez kurtardığı penaltıların ilkinde vuruştan önce ceza alanına giren Fethiyesporlu oyuncu topu kornere atınca, VAR'dan gelen tekrar doğru uygulama oldu. G.Saray'ın iptal edilen golünde İcardi ofsayt, iptal doğru. Abdülkerim'in golü temiz. Teknolojiye güvenmek zorundayız. 53'te Barış'ın ayağına Samet Asatekin'in yaptığı müdahalede sahada kırmızı olmalıydı. Hakemin deneyim kazanması gerekiyor.