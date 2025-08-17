Fırsat ayı eylül!

Önceliği kaleciye veren G.Saray, savunmasını da güçlendirecek. Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçından sonra "Kaleci ve savunma oyuncusu hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde 'oyuncu almayacağız' diyemeyiz. Bu yönde farklı düşüncelerimiz de olacak" demişti. Tecrübeli çalıştırıcının, işaretini verdiği son takviye orta sahaya olacak. Berkan Kutlu'dan daha iyi bir alternatif düşünen Galatasaray fırsat transferini orta alana yapmayı planlıyor. Avrupa liglerinde yaz transfer sezonu genelde 1 Eylül'de sona eriyor. Türkiye'de ise takımlar 12 Eylül'e kadar kadrolarına takviye yapabilecek. 2022'de İcardi, geçen sezon başı ise Osimhen, eylül ayında sarı-kırmızılı olmuştu.

G.SARAY'A DURMAK YOK!

CİMBOM, Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Oldukça neşeli geçen idmanda çift kale maçta kazanan takım galibiyet pozu verdi. 2 gün dinlenecek olan Aslan, salı günü yeniden top başı yapacak.