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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Florya’da Rashica rüzgârı

Florya’da Rashica rüzgârı

Son gün transferleri arasında en hazırı olan Kosovalı yıldız, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor

Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da yeniler henüz ilk 11'e giremedi. İcardi ve Mata'nın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'u en mutlu eden transfer Milot Rashica oldu. Yaz kampını İngiltere'de geçiren 26 yaşındaki oyuncusu, Norwich'ten fizik olarak yüzde yüz hazır geldi. Kosovalı kenar forvet, idmanlarda hemen kalitesini belli etti. Çift kale maçlarda attığı gollerle fark yaratan tecrübeli oyuncu, performansıyla takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı. Konyaspor maçında kazanan takımı bozmak istemeyen Okan Buruk, lige verilen arada Rashica'ya göre yeni 11'ini belirleyecek.

İYİ Kİ DOĞDUN LEO DUBOİS
Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanında Leo Dubois'in doğum günü kutlandı. 28 yaşına giren Fransız sağ bek için sahada pasta kesildi.

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Florya’da Rashica rüzgârı
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