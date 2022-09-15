Florya’da Rashica rüzgârı

Son gün transferleri arasında en hazırı olan Kosovalı yıldız, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor
Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da yeniler henüz ilk 11'e giremedi. İcardi ve Mata'nın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'u en mutlu eden transfer Milot Rashica oldu. Yaz kampınıİngiltere'de geçiren 26 yaşındaki oyuncusu,Norwich'ten fizik olarak yüzde yüzhazır geldi. Kosovalı kenar forvet, idmanlarda hemen kalitesini belli etti. Çift kale maçlarda attığı gollerle fark yaratan tecrübeli oyuncu, performansıyla takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı. Konyaspor maçında kazanan takımıbozmak istemeyen Okan Buruk, lige verilenarada Rashica'ya göre yeni 11'ini belirleyecek.
İYİ Kİ DOĞDUN LEO DUBOİS
Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanında Leo Dubois'in doğum günü kutlandı. 28 yaşına giren Fransız sağ bek için sahada pasta kesildi.