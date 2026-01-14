Fofana&Noa Lang için İtalya seferi

Sarı-kırmızılılarda transferin İtalya ayağında hedef Noa Lang ve Youssouf Fofana… Abdullah Kavukcu dün takımın Fethiye'deki kampından ayrıldı, Dalaman'oan Milano'ya gitti. Menajer George Gardi ime buluşan yetkililer son durumu görüştü. Napoli'den Noa Lang için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Cimbom masada. Bir diğer dikkat çeken isim ise Fofana… Milan forması giyen 27 yaşındaki Mali asıllı Fransız oyuncu için Aslan kesenin ağzını da açtı. 30 Haziran 2028'e kadar İtalyan kulübü ile sözleşmesi olan oyuncunun transferi için tüm temaslar kurulurken Fabian Ruiz'den gelecek habere göre Fofana için net adımlar atılacak.



SÖZ VER SİLVA

G.Saray, Portekizli yıldızı şimdiden ikna ederek sansasyon yaratmanın peşinde

G.saray, sezon sonu için gözüne dünyaca ünlü bir yıldızı kestirdi: Bernardo Silva. Manchester City ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki Silva, yaz transfer dönemi için Aslan'ın 1 numaralı hedefi. Eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan G.Saray hakkında bilgiler almaya başlayan Portekizli maestro, çok yönlü bir oyuncu. Yeni Mertens olarak görülen Bernardo Silva'yı çok isteyen sarıkırmızılılar, bonservis ödemeyeceği Portekizli stara çift haneli yıllık ücret vermeye hazır. Başta Suudi Arabistan kulüpleri olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Bernardo Silva, G.Saray'ın teklifini değerlendirmeye aldı.



LOOKMAN YENİDEN MASADA

Sarı-kırmızılılar, ara transferde İtalya seferine çıkarken Lookman için bir deneme daha yapılacak. Daha önce oyuncu ile temas kuran ve Atalanta'nın da nabzını yoklayan Aslan, bu transferde frene basmıştı. Futbolcuya yıllık 10 milyon Euro öneren Cimbom, Atalanta'nın 40 milyon Euro'yu bulan isteğinin ardından geri adım atmıştı. Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Kupası'nda yer alan ve geçtiğimiz günlerde sahada Osimhen ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen yıldız hücumcu için yeni adım atılacak. 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Osimhen'le de görüşen idareciler, Atalanta'nın kapısını da satın alma opsiyonlu 35 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi ile yeniden çalacak.



RUİZ İÇİN TAM YETKİ

Başkan Dursun Özbek, menajer George Gardi'ye PSG'nin tecrübeli orta sahası Fabian Ruiz için tam yetki verdi. İlk etapta oyuncuyu ikna etmek amacıyla adım atacak Gardi, Okan Buruk ile de görüntülü konuşma yapmasını isteyecek. PSG cephesi ise futbolcuyu ara transferde satmaya sıcak bakarken, 30 milyon Euro'nun altını kabul etmiyor. G.Saray yönetimi, 29 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme ile toplamda 40 milyon Euro'luk bir paket sunacak. PSG'den yıllık 6 milyon Euro kazanan Ruiz ise kulübünden yeni kontrat bekliyor. Fransız basını, PSG ile oyuncunun temsilcilerinin masaya oturduğunu yazarken anlaşma çıkmazsa, futbolcunun ara transferde ayrılığı kesinleşecek.