Forvete milli yıldız

Mauro İcardi'nin vedasının ardından Osimhen'in yanına yapılacak forvet transferinde düğüm çözüldü. Çok sayıda oyuncu ile temas kuran Aslan'ın listesinde yerli santrfor olarak Deniz Gül ile Bertuğ Yıldırım yer alıyordu. Yabancı limitlerine göre planlamasını yeniden düzenleyen sarı-kırmızılılar, rotasını Deniz Gül'e çevirdi ve 22 yaşındaki futbolcu ile anlaştı. Kulübü Porto ile de masaya oturan G.Saray yönetimi, 11 milyon Euro'luk bonservis karşılığında el sıkıştı. Bugün İstanbul'a gelecek oyuncu, 5 yıllık imza atacak. İsveç doğumlu futbolcuyu Porto, 2024'te 4.5 milyon Euro'ya Hammarby'den transfer etmişti. 1.92'lik genç isim. bu sezon Portekiz ekibi ile 4 maçta sahaya çıkarken skor katkısı veremedi.



ÖZEL KARŞILAMA

Sarı-kırmızılılar, yeni transferi Rafael Leao'nun tanıtım filmini yayınladı. Videoda Şampiyonlar Ligi teması yer alırken Portekizli yıldız, RAMS Park'ta kura çekimi gerçekleştiriyor. Seçtiği toplardan Galatasaray yazan kağıdı kaldırıyor.



F.BAHÇE'YE RET YANITI!

Deniz Gül transferinde F.Bahçe'nin de nabız yokladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ancak "Deniz, G.Saraylı ve orada oynamak istiyor" yanıtının geldiği vurgulandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör