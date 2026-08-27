Forvete yeni aday Asllani

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hücum hattını güçlendirmek için Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani'yi gündemine aldı.8 Ağustos 2002 doğumlu olan Asllani, 24 yaşında ve 1.91 metre boyunda. Santrfor mevkisinde görev yapan oyuncu, fizik gücü, ceza sahasındaki etkinliği ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor.