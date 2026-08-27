Forvete yeni aday Asllani

Galatasaray,
hücum hattını güçlendirmek için Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani'yi gündemine aldı. Kosova Milli Takımı'nın daformasını giyen santrforun Galatasaray'a önerildiğive sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuylailgili sağlık raporlarını ve transfer şartlarınıincelemeye başladığı bildirildi.
8 Ağustos 2002 doğumlu olan Asllani, 24 yaşında ve 1.91 metre boyunda. Santrfor mevkisinde görev yapan oyuncu, fizik gücü, ceza sahasındaki etkinliği ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Asllani, geçtiğimizsezon Hoffenheim formasıyla33 Bundesliga maçında10 gol ve 7 asist üreterektakımının AvrupaLigi'ne katılmasındaönemli rol oynadı
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Mete Efendioğlu - Editör