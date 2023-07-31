Fransızlardan Ramos iddiası

PARİS Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un G.Saray ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu. 37 yaşındaki deneyimli stoperin Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ve görüşmelerin hızlandığı belirtildi. Haberde oyuncununABD'den gelen teklifleribu nedenle beklettiğininaltı çizildi. Real Madrid sonrasında PSG forması giyen İspanyol stoper milli takım formasını da toplam 180 kez sırtına geçirmişti.
Burnley Boey'in peşinde
İngiliz basını, Sacha Boey için Burnley'in G.Saray ile pazarlık masasında olduğunu iddia etti. 22 yaşındaki sağbek için sarı-kırmızılı kulübün20 milyon Euro bonservis beklediğine vurgu yapılırken oyuncunun da Premier Lig'e gelmeye istekli olduğu hatırlatıldı.