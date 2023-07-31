Fransızlardan Ramos iddiası

PARİS Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un G.Saray ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu. 37 yaşındaki deneyimli stoperin Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ve görüşmelerin hızlandığı belirtildi.Real Madrid sonrasında PSG forması giyen İspanyol stoper milli takım formasını da toplam 180 kez sırtına geçirmişti.İngiliz basını, Sacha Boey için Burnley'in G.Saray ile pazarlık masasında olduğunu iddia etti.bonservis beklediğine vurgu yapılırken oyuncunun da Premier Lig'e gelmeye istekli olduğu hatırlatıldı.