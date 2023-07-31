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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Fransızlardan Ramos iddiası

Fransızlardan Ramos iddiası
PARİS Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un G.Saray ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu. 37 yaşındaki deneyimli stoperin Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ve görüşmelerin hızlandığı belirtildi. Haberde oyuncunun ABD'den gelen teklifleri bu nedenle beklettiğinin altı çizildi. Real Madrid sonrasında PSG forması giyen İspanyol stoper milli takım formasını da toplam 180 kez sırtına geçirmişti.

Burnley Boey'in peşinde
İngiliz basını, Sacha Boey için Burnley'in G.Saray ile pazarlık masasında olduğunu iddia etti. 22 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılı kulübün 20 milyon Euro bonservis beklediğine vurgu yapılırken oyuncunun da Premier Lig'e gelmeye istekli olduğu hatırlatıldı.

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Fransızlardan Ramos iddiası
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