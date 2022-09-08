Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçim döneminde verdiği sözü tuttu: Cüzdanı salladı yıldızları yağdırdı







1 SORU-3 CEVAP

Seçim sürecinde 'Transferleri hangi parayla yapacaksınız?' sorusuyla karşılaşan Dursun Özbek, cebindeki cüzdanı çıkarıp sallamış ve üyelere para harcayacağının mesajını vermişti. Haziran ayında başkan seçilen Özbek, camiaya sözünü tuttu ve yıldızlarla dolu bir kadro kurdu.Galatasaray'da tüm bu süreci Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur yürüttü. Sağ beke Leo Dubois, orta sahaya Sergio Oliveira, Midtsjö ve Lucas Torreira hamleleri geldi.Seferovic ilk 5 haftada gol atamayınca İcardi bombası patlatıldı. Transferin son günü İcardi ile yetinmeyen sarı-kırmızılılar, kanatlarınıveile garanti altına aldı. Danimarka'dan Mathias Ross Jensen yedek stoper olarak kadroya katıldı., yeni transferlerine ödenecek rakamları açıkladı.için Paris Saint-Germain'le yapılan anlaşmaya göre Fransız kulübü, oyuncuya 6 milyon Euro, sarı-kırmızılılar ise 750 bin Euro maaş ödeyecek.için Rapid Wien'e 5 taksitte 6 milyon Euro bonservis bedeli verilecek. 4 yıllık kontrat yapılan 19 yaşındaki futbolcu ise bu sezon 650 bin Euro, 2023-24'te 750, 2024-25'te 850, 2025-26'da ise 950 bin Euro maaş kazanacak.'ya ise 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.için de kulübü Aalborg'a 4 eşit taksitte 1 milyon 750 bin Euro bonservis, 4 yıllık kontrat yapılan oyuncuya da 400 bin Euro maaş verilecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalayanda bu yıl 1.9 milyon Euro ücret elde edecek.Başarının şifresi yerlilerdeDÖRT büyük kulübün teknik adamlarına yöneticiler kaliteli, yetenekli, tecrübeli ve yıldız olan oyuncuları transfer ettiler. 6. haftadan itibaren 4 büyük teknik adam ellerindeki malzemeyle mükemmel bir yemek yapmaya çalışacaklar. Okan Buruk geniş bir yabancı kadrosuna sahip oldu.Başarının anahtarı yabancı oyuncular arasında rekabeti üst düzeye çekmek olabilir ama asıl şifre yerli oyuncular...Okan hoca bu süreci doğru yönetirse Galatasaray sorun yaşamaz ve şampiyonluğun en güçlü adayı olur.Önce sahada görmek gerekkadrolar sonrasında şampiyonluk gelir mi soruları yalnızca Galatasaray için değil tüm takımlar için geçerli.Özellikle yıldız transferlerle büyük beklentiler yaratmak, beraberinde hem takımlar hem camialar hem de oyuncular için derin hayal kırıklıkları da yaratabilir.Önemli olan hangi takımın daha güçlü bir oyununun olduğu ve sürekliliği yakalayabildiği. Sahada gösterilecek performanslara bakarak süreci daha iyi analiz edebiliriz.Tüm transferler Avrupa içinAvrupa'da yok, bu kadar transferi niye yaptı?" sorusunun cevabı, soruda gizli zaten: Şampiyon olup Avrupa'da olabilmek için. 3. santrfora ihtiyaçları vardı.Stoper ihtiyacı vardı. Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı Ross ile bölgeyi sigortaladılar. Yusuf Demir son dönemin en yetenekli gençlerinden, önemli yatırım. Mata tecrübesiyle derinlik katacak, tabelayı değiştirebilecek biri. Kulübe zayıftı, artık değil. Herkes 8+3 hesabı yapıyor. Kazımcan ve kaleci Okan fırsatı yakalar. Yunus ve Kerem kötü olduklarında alternatiflerinin olduğunu bilmek onları iyi yapmaya yarar. G.Saray'ın yarışta Başakşehir de dahil çok güçlü dört rakibi var. Kıran kırana yarış olacağı kesin. Ancak bugündiyen yarın hiç vakit kaybetmesinbaşlasın.Kaptan Muslera, 2011'de kurulan kadronun benzerinin oluşturulduğunu işaret etti. Uruguaylı kaleci,diye konuştu.YAZ transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da önümüzdeki günlerde toplu bir imza töreni gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı kulüp yeni transferlerin hepsineYönetim, 40 bin kişilik dev bir organizasyon düşünüyor...Icardi'ye yapılan karşılama Avrup;a medyasında da büyük yankı buldu. İtalyan ve Fransız gazeteleri oyuncunun yeni bir serüvene yelken açarken on binlerce kişi tarafından karşılandığını duyururken oyuncunun da tezahüratlara katıldığına dikkat çekildi