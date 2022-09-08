Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçim döneminde verdiği sözü tuttu: Cüzdanı salladı yıldızları yağdırdı

Transferlerin parasını soranlara cüzdanını göstererek yanıt veren Özbek, yaptığı transferlerle sadece Türkiye’de değil dünyada da çok konuşuldu
Seçim sürecinde 'Transferleri hangi parayla yapacaksınız?' sorusuyla karşılaşan Dursun Özbek, cebindeki cüzdanı çıkarıp sallamış ve üyelere para harcayacağının mesajını vermişti. Haziran ayında başkan seçilen Özbek, camiaya sözünü tuttu ve yıldızlarla dolu bir kadro kurdu. Abdülkerim'i Fenerbahçe, Kazımcan'ıBeşiktaş'ın elinden kaparak transfere başlayan Galatasaray'da tüm bu süreci Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur yürüttü. Sağ beke Leo Dubois, orta sahaya Sergio Oliveira, Midtsjö ve Lucas Torreira hamleleri geldi. 10 numaralıforma dünya yıldızı Mertens'e verildi. Seferovic ilk 5 haftada gol atamayınca İcardi bombası patlatıldı. Transferin son günü İcardi ile yetinmeyen sarı-kırmızılılar, kanatlarını YusufDemir ve Milot Rashica ile garanti altına aldı. Danimarka'dan Mathias Ross Jensen yedek stoper olarak kadroya katıldı. Son olarak Mertens'ealternatif olarak boştaki bir başka dünya yıldızıİspanyol Juan Mata İstanbul'a getirildi.
İCARDİ'NİN MAAŞI 750 BİN EURO!
Galatasaray, yeni transferlerine ödenecek rakamları açıkladı. Mauro İcardi için Paris Saint-Germain'le yapılan anlaşmaya göre Fransız kulübü, oyuncuya 6 milyon Euro, sarı-kırmızılılar ise 750 bin Euro maaş ödeyecek. Yusuf Demir için Rapid Wien'e 5 taksitte 6 milyon Euro bonservis bedeli verilecek. 4 yıllık kontrat yapılan 19 yaşındaki futbolcu ise bu sezon 650 bin Euro, 2023-24'te 750, 2024-25'te 850, 2025-26'da ise 950 bin Euro maaş kazanacak. Milot Rashica'ya ise 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. MathiasRoss için de kulübü Aalborg'a 4 eşit taksitte 1 milyon 750 bin Euro bonservis, 4 yıllık kontrat yapılan oyuncuya da 400 bin Euro maaş verilecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata da bu yıl 1.9 milyon Euro ücret elde edecek.
1 SORU-3 CEVAP
G.Saray, Türkiye'nin en iyi kadrosunu kurdu... Okan Buruk bu takım ile şampiyonluğa ulaşır mı?
LEVENT TÜZEMEN
Başarının şifresi yerlilerde
DÖRT büyük kulübün teknik adamlarına yöneticiler kaliteli, yetenekli, tecrübeli ve yıldız olan oyuncuları transfer ettiler. 6. haftadan itibaren 4 büyük teknik adam ellerindeki malzemeyle mükemmel bir yemek yapmaya çalışacaklar. Okan Buruk geniş bir yabancı kadrosuna sahip oldu. Ama diğerbüyük takımların hocalarıgibi üç yerli oyuncuyu belirlemekonusunda elleri kollarıbağlı olacak. Başarının anahtarı yabancı oyuncular arasında rekabeti üst düzeye çekmek olabilir ama asıl şifre yerli oyuncular... Eğer Okanhoca 3 yerlinin alternatiflerinibulabilirse ligde sorunyaşamaz, elindeki yabancılarınalternatifleri var amayerlilerin yok. Okan hoca bu süreci doğru yönetirse Galatasaray sorun yaşamaz ve şampiyonluğun en güçlü adayı olur.
ALİ GÜLTİKEN
Önce sahada görmek gerek İyi kadrolar sonrasında şampiyonluk gelir mi soruları yalnızca Galatasaray için değil tüm takımlar için geçerli. Yapılantransferleri kağıt üzerindegörmek ayrı bir şey, sahadakiicraatlarıyla görmekise çok ama çok farklı birşey. Özellikle yıldız transferlerle büyük beklentiler yaratmak, beraberinde hem takımlar hem camialar hem de oyuncular için derin hayal kırıklıkları da yaratabilir. Şu anda şampiyonlukhedefinde olan tümtakımlar oldukça güçlü kadrolarkurdular. Önemli olan hangi takımın daha güçlü bir oyununun olduğu ve sürekliliği yakalayabildiği. Sahada gösterilecek performanslara bakarak süreci daha iyi analiz edebiliriz. ÖnümüzdekiSüper Lig sürecininbana göre anahtarıbu başlıklar olacaktır.
BÜLENT TİMURLENK
Tüm transferler Avrupa için "G.Saray Avrupa'da yok, bu kadar transferi niye yaptı?" sorusunun cevabı, soruda gizli zaten: Şampiyon olup Avrupa'da olabilmek için. 3. santrfora ihtiyaçları vardı. Seferovic veGomis'in arkasında kalacak biriyerine 1. santrfor olacak İcardi'yiseçtiler. Stoper ihtiyacı vardı. Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı Ross ile bölgeyi sigortaladılar. Yusuf Demir son dönemin en yetenekli gençlerinden, önemli yatırım. Mata tecrübesiyle derinlik katacak, tabelayı değiştirebilecek biri. Kulübe zayıftı, artık değil. Herkes 8+3 hesabı yapıyor. Kazımcan ve kaleci Okan fırsatı yakalar. Yunus ve Kerem kötü olduklarında alternatiflerinin olduğunu bilmek onları iyi yapmaya yarar. G.Saray'ın yarışta Başakşehir de dahil çok güçlü dört rakibi var. Kıran kırana yarış olacağı kesin. Ancak bugün "X şampiyon olur" diyen yarın hiç vakit kaybetmesin falcılığa başlasın.
'ÖNEMLİ OLAN RUH!'
Kaptan Muslera, 2011'de kurulan kadronun benzerinin oluşturulduğunu işaret etti. Uruguaylı kaleci, "Asılönemli olan G.Sarayruhunu sahaya yansıtabilmek" diye konuştu.
STATTA 40 BİN KİŞİYLE İMZA!
YAZ transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da önümüzdeki günlerde toplu bir imza töreni gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı kulüp yeni transferlerin hepsine ilk önce Galatasaray Adası'ndagörkemli törenle imza attırmayı planlasada sonrasında taraftarın isteği nedeniyleimza töreninin statta yapılması kararıalındı. Yönetim, 40 bin kişilik dev bir organizasyon düşünüyor...
DIŞ BASINDA GÜNDEM ASLAN
Icardi'ye yapılan karşılama Avrup;a medyasında da büyük yankı buldu. İtalyan ve Fransız gazeteleri oyuncunun yeni bir serüvene yelken açarken on binlerce kişi tarafından karşılandığını duyururken oyuncunun da tezahüratlara katıldığına dikkat çekildi