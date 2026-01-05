Galatasaray kupaya doymaz!

Süper Kupa'nın kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Okan Buruk "Bu kupayı daha önce kazandık, yine kazanmak istiyoruz. Her kupayı almak istiyoruz. Çok iyi iki takım karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un çok başarılı bir teknik adamı var, kaliteli bir kadroya sahipler. Güzel bir maç olur inşallah. En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Çok güçlü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Kaosa ihtiyacımız yok" ifadesini kullandı. Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'le yolların ayrıldığını bildiren Buruk, kadroyu güçlendirmek için çalıştıklarını, gündemde olan İtalyan Frattesi'yi çok beğendiğini ancak resmi bir görüşme olmadığını dile getirdi.





KİLO ESPRİSİ KIRDI GEÇİRDİ!

Süper kapışma öncesi Okan Buruk ve Fatih Tekke ile kaptanlar İcardi ve Nwakaeme bir araya geldi. Tekke, "Hocalık kolay değil, ben 10 kilo verdmi " deyince, Buruk da "Ben aldım hocam" karşılığını verdi. Fırtına'nın patronu ise "Sende bu kadar para ve oyuncu varken tabii kilo alırsın" esprisini patlatınca salonda gülüşmeler yaşandı.