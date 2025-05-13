Galatasaray, Osimhen operasyonu için düğmeye bastı: Teklifi verdi beklemeye geçti

Şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak istiyor. Önceliği Osimhen'e veren sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı forvetin kararına göre hareket edecek. Yönetim, 66 milyonluk Euro'luk (9 milyonu devre arası verildi) teklifini Napoli'ye sundu ve beklemeye başladı. İtalyan ekibine 3 taksit önerildi. Napoli bu teklife sıcak bakarken, Cimbom, oyuncu için de yıllık 13 milyon Euro ödemeyi planlıyor. Avrupa'nın dev kulüpleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Osimhen'in de G.Saray'dan zaman istediği belirtildi. 26 yaşındaki yıldız takımda kalmazsa, teknik heyet ve yönetim, İcardi-Morata ikilisi ile yetinmeyecek. Osimhen yerine üst düzey bir golcü takviyesi yapılacak. Bu olası yeni forvet transferi ise Morata'nın ayrılması anlamına geliyor. 6 aydır sahalardan uzak kalan İcardi'ye göre planlama yapmayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona İcardi dışında iki forvetle girecek.





F.BAHÇE DE MASADA!

Kanarya geçen hafta Mirsad Türkcan vasıtasıyla Napoli'ye teklif mektubu vermiş

F.Bahçe de Osimhen için Napoli'nin kapısını çaldı ve oyuncunun temsilcileri ile temasa geçti. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gitmesine engel olmak isteyen sarı-lacivertliler, bonservisini ödemeyi taahhüt ederken futbolcuya da G.Saray'ın teklifinin fazlasını vereceklerini söyledi. Napoli, tüm önerilere açık oldukları yanıtında bulunurken başarılı santrforun temsilcileri ise profesyonel bir şekilde teşekkür etti ve tüm teklifleri değerlendireceklerini söyledi. Fenerbahçe bu operasyonu transferlerde birlikte çalıştığı ve İtalya pazarına hakim Mirsad Türkcan ile yapıyor.

TRIBÜNDEN DEV GELİR! 2.3 MİLYAR TL

53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve hemen tükendi. 24 bin ila 180 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 42 bin kombine sayısında yine fire verilmedi. Galatasaray loca ve kombine gelirinde 2.3 milyar TL'ye ulaştı.



TARİH YAZIYORUZ

İDMAN öncesinde Mario Lemina, basının sorularını yanıtladı. İlk dönemine göre (2019-20) daha deneyimli olarak geri geldiğini ve saha içinde çözümler üretmeye çalıştığının altını çizen Gabonlu oyuncu, şunları söyledi: "Victor Osimhen dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim."