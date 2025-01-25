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Giriş Tarihi: 25.1.2025

Galatasaray’a müjde: Gabriel Sara döndü

Galatasaray’a müjde: Gabriel Sara döndü
Galatasaray'da yeni transfer Ahmed Kutucu dün takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmanda bir de özlenen isim vardı: Gabriel Sara. Sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında sakatlanan ve 3 karşılaşmada takımını yalnız bırakan Brezilyalı orta saha iyileşti. Dün takımla çalışan 25 yaşındaki futbolcu, bugün Konya maçında kadroda olacak. Sara bu sezon 25 maçta 2 gol atarken 7 de asist kaydetti. Tecrübeli futbolcunun takım oyununa olan etkisi ise, sakatlığı gerekçesiyle olmadığı 3 maçta gözler önüne serilmişti.
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Galatasaray’a müjde: Gabriel Sara döndü
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