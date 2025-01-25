Galatasaray’a müjde: Gabriel Sara döndü

Galatasaray'da yeni transfer Ahmed Kutucu dün takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmanda bir de özlenen isim vardı: Gabriel Sara. Sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında sakatlanan ve 3 karşılaşmada takımını yalnız bırakan Brezilyalı orta saha iyileşti.Sara bu sezon 25 maçta 2 gol atarken 7 de asist kaydetti. Tecrübeli futbolcunun takım oyununa olan etkisi ise, sakatlığı gerekçesiyle olmadığı 3 maçta gözler önüne serilmişti.