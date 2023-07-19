Galatasaray’a son uyarı

BIR hafta sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray, Avusturya'da oynadığı son karşılaşmasında Sturm Graz'a 2-0 yenildi. Teknik direktör, forvet sıkıntısından dolayı ileride zorunlu olarak yine Barış Alper görev aldı. Halil Dervişoğlu ise 75'te oyuna girdi. Cimbom, rakibi karşısında pozisyon üretmede zorluk çekerken Berkan-Midtsjö orta saha ikilisi de yaratıcılıktan uzak kaldı. Maçın ilk yarısında sol el serçe parmağı çıkanSakatlığı süren Oliveira ile kiralanması düşünülen Yusuf Demir kadroya alınmadıG.SARAY'IN 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün için flaş bir iddia geldi. Fransız basınından Foot Mercato, sarı-kırmızılılardan Mostafa Mohamed'in bonservisini alan Nantes kulübünün, şimdi de Yunus'un peşinde olduğunu yazdı. Genç futbolcunun da Nantes'a 'Evet' dediği yazılırken Fransızların, G.Saray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı bildirildi.