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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Galatasaray’a son uyarı

Galatasaray’a son uyarı
BIR hafta sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray, Avusturya'da oynadığı son karşılaşmasında Sturm Graz'a 2-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer Angelino'yu ilk 11'de sahaya sürerken, forvet sıkıntısından dolayı ileride zorunlu olarak yine Barış Alper görev aldı. Halil Dervişoğlu ise 75'te oyuna girdi. Cimbom, rakibi karşısında pozisyon üretmede zorluk çekerken Berkan-Midtsjö orta saha ikilisi de yaratıcılıktan uzak kaldı. Maçın ilk yarısında sol el serçe parmağı çıkan Zaniolo, parmağı takıldıktan sonra oyuna devam etti. Sakatlığı süren Oliveira ile kiralanması düşünülen Yusuf Demir kadroya alınmadı

YUNUS AKGÜN FRANSA'YA
G.SARAY'IN 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün için flaş bir iddia geldi. Fransız basınından Foot Mercato, sarı-kırmızılılardan Mostafa Mohamed'in bonservisini alan Nantes kulübünün, şimdi de Yunus'un peşinde olduğunu yazdı. Genç futbolcunun da Nantes'a 'Evet' dediği yazılırken Fransızların, G.Saray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

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Galatasaray’a son uyarı
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