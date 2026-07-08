’Galatasaray’a yakışır takım kuracağız’

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına dün akşam start verdi. Antrenman öncesi Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Henüz transfer yapılmadığı için taraftarların tepkisini çeken Özbek, G.Saray'a yakışır bir takım kuracaklarını söyledi. Başkan, "5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimizle ve yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Galatasaray tarihine yakışır bir takım kuracağız.
2017 senesinde kurduğumuz takım üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. 2. dönemde ise Icardi, Mertens, Uğurcan, Osimhen, Torreira... Bu oyuncuları G.Saray'a kazandırmadık mı? Bize yapılan yakıştırmaların etkisinde kalmadık. Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyaç olan her yere transferleri yaptık. Bu sezon Avrupa'nın en iyi takımını yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli takviyeleri yapacağız'
' ifadelerini kullandı.