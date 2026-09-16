Galibiyet makinesi!

Son 4 sezonun şampiyonu G.Saray, yeni sezonda da zirvedeki yerini kimseye bırakmadı. Sarı-kırmızılılarla sezona 5. şampiyonluk hedefi ile başlayan teknik direktör Okan Buruk ise rekorlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kocaelispor karşısında RAMS

Park'ta alınan 1-0'lık galibiyeti ile birlikte 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet oranına (%80) ulaşan teknik direktör oldu. Buruk yönetimindeki Aslan

HER TAKIMI EN AZ 1 KERE YENDİ

Ligde 149 maçta 119 kez kazanırken Trabzonspor ile oynanacak 150. mücadelede hedef 120. defa galip gelmek. Öte yandan Okan Buruk'un bir başka dikkat çekici istatistiği de var. 2022-23'te göreve gelmesinin ardından en az iki kez karşılaştığı 26 takımı en az bir maçta mağlup etmiş olması. İç sahada en son 19 Mayıs 2024'te F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Aslan, sonra 30 galibiyet, 8 beraberlik elde etti...



ŞUT YAĞMURU!

G.Saray bu sezon ilk 5 karşılaşmada rakip kaleye 123 şut çekerken 2025-26'da 99, 2024-25'te ise 97 kez rakip kale yoklanmıştı. Bu oranlar Süper Lig'de 2015-16'dan bu yana zirve!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör