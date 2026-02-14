Golleri atmasa da altında imzası var!

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen dün gece Eyüpspor karşısında attığı gollerle değil, yaptığı asistlerle sahaya damga vurmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin Mauro İcardi ile ilk bulduğu golde ortayı yapan tecrübeli oyuncu, Arjantinli yıldızın üçüncü golünde de Onguene'nin pasında araya girerek Tangocu'ya topu çıkaran isim oldu. Çok mücadele eden, yeri geldiğinde savunmaya kadar gelip arkadaşlarına yardım eden Osimhen'in attığı bir gol ise ofsayta takıldı. 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmanın sonunda kızıyla birlikte galibiyeti kutlayan başarılı golcü, taraftarların coşkulu tezahüratlarına üçlü çektirerek karşılık verdi.



JUVE ROTASYONU

SALI akşamı Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, dünkü Eyüpspor maçında rotasyona gitti. Sol bekte Jakobs yerine Eren Elmalı görev yaptı. Fransız sağ bek Sacha Boey ilk 11'e girdi ve Sallai yedek soyundu. Osimhen'in yanında İcardi'yi başlatan Okan Buruk, Torreira-Sallai-Barış Alper üçlüsünü Juventus'a sakladı. Manchester City deplasmanında ayak bileğinden sakatlanan Leroy Sane'nin 15 günlük tedavisi sona erdi. Perşembe günü son taktik çalışmada takıma dönen Sane, dün Eyüpspor maçında riske edilmedi. Alman yıldız kritik Juventus sınavında kadroda olacak.

SON FİRE ÇAĞRI BALTA

HAKAN Balta'nın oğlu Çağrı Balta, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor. 15 Mayıs'ta 18 yaşından gün alacak Çağrı, sarıkırmızılı kulüple profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz, Hamza-Efe Akman kardeşlerin ardından Çağrı Hakan Balta da Florya'ya veda edecek.