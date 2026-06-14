Golü koklayan adam

Dünyada ciddi bir santrfor sıkıntısı görülüyor. Bu tabloyu da göz önüne aldığımızda Victor Osimhen'in önemli bir oyuncu olduğu ortada… Öncelikle hem kafa hem de ayakla çok rahat gol atabiliyor ve gol sezgisi oldukça yüksek. Bunun yanında da Galatasaray'da Okan Buruk'un sistemine oldukça uygun. Nedir bu sistem? Etkili bir ön alan baskısı… Osimhen hem iyi hücum pres yapıyor hem de çapraz koşularla rakip defansı hırpalıyor. Diğer arkadaşlarına alanlar açıyor. Galatasaray'ın özellikle Osimhen'in forma giymediği maçlarda büyük sıkıntılar yaşadığı da ortada. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplere karşı başarılı sonuçlar almasına rağmen, onun olmadığı Union Saint Gilloise karşılaşmasını sahasında kaybetti. Tabii burada Osimhen'in olmadığı zamanlar eksikliğini en aza indirecek bir santrfor olmadığı ortada. Çok önemli özellikleri olsa da günümüz futboluna ters kutup teşkil eden özellikleri de yok değil. Aşırı fiziksel yetersizlik, İcardi'nin katkısını ortadan kaldırıyor. Osimhen, Galatasaray için çok önemli bir futbolcu ama şu gerçeği de göz önünde bulundurmalıyız. Osimhen'e Avrupa'dan ciddi bir teklif gelebilir… Bunu iyi düşünmek lazım. Çok yüksek bir bonservis gelirse bana göre bu da değerlendirilmeli. Çünkü unutulmamalı ki bir oyuncunun her zaman herhangi bir ciddi sakatlık problemi de atletizme dönen günümüz futbolunda her an mümkün.

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