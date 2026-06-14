Gövde gösterisi: 4 yılda 6 kupa!

2022-23 sezonunda Galatasaray'da göreve başlayan Okan Buruk, 4 sezonda sınır tanımadı. Aynı takımda hem futbolcu (1997, 1998, 1999, 2000) hem de hoca (2023, 2024, 2025, 2026) olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Buruk tarihe geçti. Kariyerine şimdiden 25 kupa sığdıran hoca, 52 yaşında Türk futbolunda zirveyi gördü.



Deneyimli çalıştırıcının büyüleyen istatistikleri şöyle:

Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan hocası: 102.

Bir sezonda en çok galibiyet: 33.

En uzun galibiyet serisi: 17.

Dış sahada üst üste galibiyet:17.

İç sahada galibiyet serisi: 2.

İçeride en uzun gol atma serisi: 35 maç.

En hızlı 75 galibiyete ulaşma: 90 maç.

Oyuncu (7) ve teknik direktör (5) olarak en çok şampiyonluk: 12.

Guardiola'nın ardından oyuncu ve hoca olarak üst üste 4 şampiyonluk.

Ligde Fatih Terim'in ardından en çok zafer yaşayan ikinci teknik adam: 5

Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşma: 64 maç.

Lig tarihinde art arda 4 kez şampiyon olan ikinci hoca: 2022-23/2023- 24/2024- 25/2025-26.

Galatasaray'ın en iyi lig başlangıcı: 7 galibiyet.

Son 4 sezonda en çok lider olan takım: 141 haftada 102.

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