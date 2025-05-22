G.Saray, F.Bahçe’yi kupadan elediği gün psikolojik üstünlüğü de ele aldı: Kadıköy’de şampiyon oldu!

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında tek rakibi Fenerbahçe olan Galatasaray, namağlup ünvanını Beşiktaş deplasmanında 2-1 yenilerek kaybederken, 3 gün sonra Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın stresini de artırdı. Teknik heyet ve oyunculara gereken morali başkan Dursun Özbek verdi. Kadıköy'de oynanacak kupa derbisi öncesi Kemerburgaz'da her antrenmana gelen Özbek, 2-1'lik zaferin ardından da gece saat 01.00'de takımı tesiste karşıladı ve ve 1 milyon dolar prim müjdesi verdi. İspanyol forveti Morata ile Beşiktaş'a kaybeden Okan Buruk, kupada Osimhen'li tek forvete döndü ve F.Bahçe'yi elediği şablonu şampiyon olana kadar değiştirmedi. Kadıköy'deki sistemi ve rakibi karşısında elde ettiği psikolojik üstünlük, mutlu sonu getirdi.



TARAFTAR ÇILDIRDI OSİMHEN'i İSTİYOR!

Türkiye'ye ''Aşkın Olayım'' şarkısını ezberleten ve çocukların sevgilisi olan Mauro İcardi'nin boşluğunu Victor Osimhen fazlasıyla doldurdu. İcardi gibi attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan ve krallık tacını da takmaya yakın olan Osimhen'i taraftar çok sevdi ve tribünler ''Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor'' tezahüratıyla inledi. Son maçta "Bizimle kal Osimhen" pankartı ile mesaj verildi.



4 GÜNDE 2 KUPA

OKAN Buruk, Türkiye Kupası'nda eldivenleri sadece Günay Güvenç'e teslim etti. Günay'la Kadıköy'den zaferle ayrılan Galatasaray, yine Günay'ın kaleyi koruduğu finalde Trabzonspor'u net bir oyun ve farklı skorla geçti. Gaziantep'te Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray, dört gün sonra evindeki Kayserispor maçıyla şampiyonluğunu ilan etti.



ABDÜLKERİM ARTIK 90 MİLYON TL

ÜÇ sene önce F.Bahçe ile pazarlığa oturan Abdülkerim Bardakcı'ya sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan "Sen 1 milyon Euro (o dönemki kurla 17 milyon TL) eder misin?'' çıkışı gelmişti. Bu cevap sonrasında Galatasaray'ın yolunu tutan Abdülkerim, üç sezon boyunca sergilediği performansla Başkan Koç'u pişman etti. Sarı-kırmızılı yönetim de milli stoperi yeni sezonda ücretini 90 milyon TL'ye çıkartarak ödüllendirdi. Abdülkerim hem fiyatını katladı hem de kupa üstüne kupa kaldırdı.





ASLAN PAYI SARA'NIN

Galatasaray korner, serbest vuruş ve taçtan bulduğu 24 golle çifte kupalı şampiyonluğa yürüdü. Duran top organizasyonundaki başarıda aslan payı, ortaların çoğunu yapan Sara'ya aitti. Osimhen'e hava toplarında stoperler Sanchez ve Abdülkerim eşlik etti.



İCARDİ MİSİN BE TORREİRA!

Lemina'nın ilk 11'e girmesiyle 8 numaraya geçen Lucas Torreira, final haftalarında birbirinden kritik gollere imzasını koydu. Bodrum FK, Eyüpspor, kupada Konyaspor ve Sivasspor'u boş geçmeyen Uruguaylı yıldıza takım arkadaşları "Yeni İcardi'' diye takılmaya başladı. Torreira geçen yılı 47 karşılaşmada 1 gol-3 asistle tamamlarken bu sezon ligde bitime iki hafta kala 48 karşılaşmada 6 gol-8 asistle kendini aştı.



REKORLARIN TAKIMI

Galatasaray için 5. yıldız anlamı taşıyan 25. şampiyonluk, birçok rekoru beraberinde getirdi. Osimhen önce 33 golle sezonu bitirdiği Napoli'deki dönemini geçti, ardından sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanını ele geçirdi. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kariyer rekoru kırdı. Son 6 sezonun 4'ünde şampiyon olan Okan Buruk, Galatasaray'daki toplam kupa sayısını 21'e çıkardı. Türkiye'de en çok kupa kazanan yabancı olan Muslera da 19 kupayla zirvede bıraktı.