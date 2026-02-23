G.Saray’ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur

Galatasaray ile TFF arasındaki ipler iyice gerildi. Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin dün akşam verdiği iftar yemeğinde başkan Dursun Özbek konuşma yaptı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yemekte Özbek, TFF'ye şu sözlerle yanıt verdi: "Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur. Bu söylemleri asla kabul etmiyoruz. Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, 4 ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hâlâ koltuğunda oturmaya devam ediyor.''





SALONDA KONUŞMASI GÖSTERİLDİ

Galatasaray, Konya dönüşü İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Havaalanında Buruk'un yaptığı konuşma iftarda gösterildi.

BU TEZGÂHI BERTARAF EDERIZ

"Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır. Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk, yine şampiyon olacağız. Gerekli aksiyonları alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Başka da bir yol yoktur"