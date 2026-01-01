G.Saray’ın efsanesi vefat etti

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra spor yazarlığına yönelen, uzun yıllar farklı televizyon kanallarında yorumculuk yapan Özdenak'ın SABAH Gazetesi'nde de yazıları yayınlanmıştı.

Türk futboluna uzun seneler katkılar sunan Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Galatasaray kariyerinde 107 resmi maça çıkan Özdenak, 48 gol ve 17 asistlik skor katkısı sağladı. 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanma başarısı elde etti. 9'u A Milli Takım, 4'ü Ümit Milli ve 1'i de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 14 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı terletti.