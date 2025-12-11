G.Saray’ın gençleri figuran olmamalı!

Murat Özbostan 1 soru / 1 cevap

SORU: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 şansını tehlikeye mi attı? Bu tablonun sorumlusu kim?



Galatasaray, Union Saint-Gilloise'ın ardından Monaco'ya da yenildi… İki hafta önce ilk 8 hayali kuruluyordu, şimdi '24 olur mu?' paniği başladı. Bu çöküş ve üzücü tablo, her aralık ayında yaşanıyor aslında. Maça dair herkes çok şey yazıp söylüyor zaten... Bizim kulüplerimiz maalesef genç oyuncu yetiştirmede sınıfta kalıyor. İki maçın ortak özelliğine baktığımızda bu kanayan yara açıkça kendini gösteriyor. Hem İstanbul'da hem Fransa'da kulübede oturan altyapı oyuncularının hiçbiri bir saniye bile süre almadı. US Gilloise maçında akademiden 6 oyuncu yedekti, sadece tek değişiklik yapıldı. O da Ankaragücü'nden alınan Arda Ünyay… Dün kulübede olan gençler Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Çağrı Balta… Oyuna giren zorunlu olarak kaleci Günay ile İcardi ve Yunus… Yani G.Saray, Şampiyonlar Ligi gibi üst seviye bir organizasyonda iki maçta biri zorunlu toplam 4 değişiklik yapmış… Yani berbat bir kadro mühendisliğinle yenilgiyi kabullenmişsin. Monaco'da oyuna giren Mika Biereth 22, Kassoum Ouattara ise 21 yaşında… Galatasaray hep pahalı transferler ve şöhretli isimlerle sorunları çözmeye çalışmış, hiç altyapıda organizasyona girmemiş. Bu sezon Osimhen ile Singo ikilisine verilen rakam 105 milyon Euro... Devler Arenası'nda yüksek paralar harcamak hiçbir şey ifade etmez... Galatasaray'ın veteranlardan, yıldız oyuncu, 10 milyon maaşlı yedek oyunculardan kurtulup daha wonderkid, (genç yetenek) daha düşük maaşlı, yedek kaldığında da problem etmeyecek, oynadığında formayı parçalayacak isimlere ihtiyacı var. G.Saray gibi bir takımın genç oyuncuları kulübeye figüran yapılamaz. Eğer yapılırsa da sakatlıkların ardından "Benim oyuncum yok" deme hakkınız olamaz.