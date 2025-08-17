Guardiola’dan Ederson’a rest

G.Saray, kaleci için de bir dünya yıldızına imza attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, M.City'nin eldiveni Ederson için pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. G.Saray'ın, İngiliz kulübüne yaptığı son teklifin 10 milyon Euro civarında olduğu ifade edilirken,
Brezilyalı file bekçisinin de bastırmasıyla Premier Lig devinin öneriye olumlu baktığı öğrenildi. Bu arada Ederson, M.City'nin dün Wolverhampton ile oynadığı maçın kadrosuna rahatsızlığı nedeniyle alınmadı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, "Ayrılmak isteyen hemen gitsin. Mutsuz oyuncu kalamaz"
diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.