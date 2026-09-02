Güçsüzsün dediler boğaya dönüştü

Galatasaray, Victor Osimhen'in arkasını sağlamlaştırdı. Küçüklüğünden beri G.Saray taraftarı olan Deniz Gül'ü, SABAH Spor mercek altına aldı. Babası Türk, annesi İsveçli olan Deniz, Stockholm'de dünyaya geldi. Çocukluğunu iki kültürün harmanlandığı bir ortamda geçirirken babasının kökenleri Muş'a dayanıyor. Futbola küçük yaşlardan beri ilgi duyan Deniz, İsveç'in Hammarby altyapısında oynarken 'Fizik olarak yetersizsin, futbolcu olamazsın' denilerek gönderildi. Pes etmeyen genç yetenek, ülkesinde Segeltorps, Brommapojkarna ve Djursholm'da kendini geliştirdi. Performansı sonrası, Hammarby hatasını anladı ve 2021'de Deniz'i geri transfer etti. 1.92 cm'lik devasa fiziği ve agresif oyun tarzı nedeniyle İsveç'te "Boğa" lakabını aldı. G.Saray taraftarı da sosyal medyada oyuncuya Boğazın Boğası lakabını taktı. Hammarby U19'da Gençler Ligi şampiyonluğu yaşarken sergilediği performansla 'yılın forveti' ödülünün sahibi oldu. Şubat 2023'te profesyonel imza atan Deniz, tecrübe kazanması amacıyla kulübün pilot takımına gönderildi. Burada da 23 maçta 14 gol kaydederek patlama yaptı. 9 ayın ardından Hammarby'ye döndü. 1 sezon sonra da Porto'nun yolunu tuttu.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

G.Saray, Deniz'i Porto'dan 10 milyon Euro'ya aldığını açıkladı. 5 yıllık imzayı atan 22 yaşındaki futbolcuya da her bir sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

ÖNEMLİ OLAN BURASI

Dün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen Deniz Gül şunları söyledi: "Başka takımlar beni ilgilendirmiyor, önemli olan burası. Taraftarla hemen buluşmak için sabırsızlanıyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör