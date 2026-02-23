Gündoğdu: Boey topla oynamayı etkiliyor

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçtiğimiz gün Galatasaray'ın, Konyaspor ile oynadığı maçın 49. dakikasında ofsayt kararıyla iptal edilen ve sarı-kırmızılı camianın karara tepki gösterdiği golle ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, "Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça etkiliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor" dedi.



14 GÜNDE 18 OYUNCU

G.SARAY, yoğun fikstürde rotasyon yapmak zorunda kaldı. 14 günde 4 maç oynayan sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de 18 farklı oyuncu görev aldı. Uğurcan, Boey, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Lemina, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Noa Lang, Barış, İcardi ve Osimhen dönüşümlü olarak Rizespor, Eyüpspor, Juventus ve Konyaspor maçlarına 11 başladı.