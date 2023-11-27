Gurur meselesi!

Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu. Fransız oyuncu ayrılığın kıyısında dolaşırken, milli ara son şansı olarak gösterildi. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu süreçte Ndombele ile özel görüşmeler yaptı.mesajını alan Fransız orta saha, hem hocası Buruk'a hem de Timur'a,diyerek sosyal medyada hakkında çıkan eleştirilere cevap vereceğini söyledi. Beslenmesine dikkat eden Ndombele, iki haftada 3 buçuk kilo verdi ve 81'e ulaşıp neredeyse ideal kilosuna kavuştu.A Milli Takım'dan yorgun dönen Kerem Aktürkoğlu, Alanya karşısında dinlendirilirken Mertens'in performansı da kafaları karıştırdı. Belçikalı yıldızmücadeleye damgasını vururken formayı istediğini de gösterdi.DRIES Mertens'in performansı Belçika'da da yankı buldu. 36 yaşındaki oyuncunun 2 gol ve 1 asistlik şovu sonrasında Belçika basınında "Mertens, çabasıyla G.Saray'ı büyük bir zafere taşıdı" başlığı atıldı.Alanya maçı öncesinde ağrı hisseden ve riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı dinlendirilirken, Manchester United karşısına tam kadro çıkılacak. Sakatlanıp oyundan alınanTamamen iyileşen İcardi ve Muslera da teknik heyeti sevindirdi. İngiliz devinde ise eksik sayısı bir hayli fazla. Rashford'un cezalı olduğu Manchester United'da'nun sakatlığı var.