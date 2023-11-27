Gurur meselesi!

Okan Buruk ve Erden Timur’a görüşmede “Ayrılmayacağım, kendimi gösterip takımda kalacağım” diyen Fransız oyuncu 3.5 kilo verirken, ilk kez sınıfı geçti
Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu. Fransız oyuncu ayrılığın kıyısında dolaşırken, milli ara son şansı olarak gösterildi. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu süreçte Ndombele ile özel görüşmeler yaptı.
'BİR AN ÖNCE TOPARLANMALISIN'
"Bir an önce toparlanmalısın" mesajını alan Fransız orta saha, hem hocası Buruk'a hem de Timur'a, "Devre arasında G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum.Kendimi göstereceğim ve takımda kalacağım" diyerek sosyal medyada hakkında çıkan eleştirilere cevap vereceğini söyledi. Beslenmesine dikkat eden Ndombele, iki haftada 3 buçuk kilo verdi ve 81'e ulaşıp neredeyse ideal kilosuna kavuştu. Antrenmanlardakiistekli görüntüsüyle Alanyaspor maçında ilk 11'e giren26 yaşındaki futbolcu, performansı ile de sınıfı geçti.
10 NUMARA YARIŞ
A Milli Takım'dan yorgun dönen Kerem Aktürkoğlu, Alanya karşısında dinlendirilirken Mertens'in performansı da kafaları karıştırdı. Belçikalı yıldız 2 gol-1 asistle mücadeleye damgasını vururken formayı istediğini de gösterdi. OkanBuruk'u, çarşamba günü oynanacakM.United maçında 10 numaradazor bir tercih bekliyor. Keremve Mertens ilk 11 için yarışıyor.
'GALATASARAY'I ZAFERE TAŞIDI'
DRIES Mertens'in performansı Belçika'da da yankı buldu. 36 yaşındaki oyuncunun 2 gol ve 1 asistlik şovu sonrasında Belçika basınında "Mertens, çabasıyla G.Saray'ı büyük bir zafere taşıdı" başlığı atıldı.
SANCHEZ&ABDÜLKERİMMANU'YA HAZIR
Alanya maçı öncesinde ağrı hisseden ve riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı dinlendirilirken, Manchester United karşısına tam kadro çıkılacak. Sakatlanıp oyundan alınan Davinson Sanchez'in durumuciddi değil ve Kolombiyalı stoper görevehazır. Tamamen iyileşen İcardi ve Muslera da teknik heyeti sevindirdi. İngiliz devinde ise eksik sayısı bir hayli fazla. Rashford'un cezalı olduğu Manchester United'da Wan-Bissaka,Eriksen, Evans,Martinez,Shaw veCasemiro'nun sakatlığı var.