Hakan istedi İnter bırakmadı!

İlkay sonrasında orta sahaya Hakan Çalhanoğlu için yoğun temas kuran G.Saray, istediği sonucu alamadı. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giymek için tüm fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu söyleyip İnter yönetiminin kapısını son kez çaldı. İtalyanlar, 2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan oyuncuyu bırakmak istemediklerini iletip ancak 25 milyon Euro'luk bonservis teklifi gelirse sıcak bakabilecekleri bilgisi ulaştı.
Ancak 31 yaşındaki futbolcu için istenen bu bedel Aslan'a çok gelirken, yapılan temaslar sonuç vermedi. Hakan, İnter'de kalırken Aslan da bu transferi başka bir bahara erteledi.