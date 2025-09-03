Hakan istedi İnter bırakmadı!

İlkay sonrasında orta sahaya Hakan Çalhanoğlu için yoğun temas kuran G.Saray, istediği sonucu alamadı. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giymek için tüm fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu söyleyip İnter yönetiminin kapısını son kez çaldı.Ancak 31 yaşındaki futbolcu için istenen bu bedel Aslan'a çok gelirken, yapılan temaslar sonuç vermedi.