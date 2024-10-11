Havada aşk kokusu var

Sarı-kırmızılı takımın üç kilit isminin aşk hayatı yeniden yoluna giriyor.Bir diğer gelişme ise Okan Buruk-Nihan Akkuş'ta yaşandı. Resmi olarak ayrılan ikili geçtiğimiz gün oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte bir restorandan çıkarken görüntülendi. Aslan'ın Uruguaylı oyuncusuDaha önce ayrılan ve bir süre birbirinden uzak kalan çift, sonrasında barışıp yeniden sosyal medya duyurularına başladı.