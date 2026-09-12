Hazır ol Leao!

G.Saray'ın flaş transferi Leao, Başakşehir'e karşı 22, Sporting önünde de 32 dakika sahada kaldı. Oynadığı süre boyunca sol kanada ve takıma hareketlilik kazandıran Portekizli futbolcuya ilk 11 yolu gözüktü. Teknik direktör Okan Buruk, yarın oynanacak Kocaeli maçında oyuncuyu as kadroya almayı hedefliyor.
Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper'i konumlandıracak teknik heyet, kanatlarda değişime gidecek. Sane'nin performansından memnun olmayan Buruk, solda Leao'yu, sağda da Yunus'u görevlendirmeyi düşünüyor.
10 numarada ise Batrakov olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör