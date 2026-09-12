Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Hazır ol Leao!
Giriş Tarihi: 12.09.2026

Hazır ol Leao!

Hazır ol Leao!
  • ABONE OL
G.Saray'ın flaş transferi Leao, Başakşehir'e karşı 22, Sporting önünde de 32 dakika sahada kaldı. Oynadığı süre boyunca sol kanada ve takıma hareketlilik kazandıran Portekizli futbolcuya ilk 11 yolu gözüktü. Teknik direktör Okan Buruk, yarın oynanacak Kocaeli maçında oyuncuyu as kadroya almayı hedefliyor. Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper'i konumlandıracak teknik heyet, kanatlarda değişime gidecek. Sane'nin performansından memnun olmayan Buruk, solda Leao'yu, sağda da Yunus'u görevlendirmeyi düşünüyor. 10 numarada ise Batrakov olacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazır ol Leao!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA