Hazır ol Leao!

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G.Saray'ın flaş transferi Leao, Başakşehir'e karşı 22, Sporting önünde de 32 dakika sahada kaldı. Oynadığı süre boyunca sol kanada ve takıma hareketlilik kazandıran Portekizli futbolcuya ilk 11 yolu gözüktü.Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper'i konumlandıracak teknik heyet, kanatlarda değişime gidecek. Sane'nin performansından memnun olmayan Buruk,10 numarada ise Batrakov olacak.