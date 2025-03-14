Hedef 10 puanlık fark!

F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada Alanya'dan galibiyetle dönerek puan farkını 7'ye çıkaran G.Saray, bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak. Cimbom RAMS Park'taki mücadeleyi kazanması halinde puan farkını 10 yapacak ve F.Bahçe'yi Kadıköy'deki Samsunspor maçı öncesinde baskı altına alacak.Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor karşısında ideal kadrosunda fazla değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Alanya'da Lemina yerine oyuna girip maçı çeviren isim olan Yunus'un ilk 11 başlaması bekleniyor.