Skriniar aslan gibi!

Galatasaray, tarihinin en başarısız olduğu 2021-22 sezonunda ilk 15 haftada 19 gol yemişti. Sarı-kırmızılı takım en iyi lig başlangıcını yaptığı bu sezon ise oynadığı 15 maçta kalesinde 18 gole engel olamadı.Galatasaray, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Milan Skriniar için harekete geçti. 29 yaşındaki Slovak stoperin sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda önemli mesafe kat edildi. Skriniar, kariyeri boyunca üst düzey takımlarda forma giydi.