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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Hedef Trabzonspor derbisi

Hedef Trabzonspor derbisi
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BAşakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen'in dönüş zamanı belli oldu. Teknik heyeti, sorunun nüksetmesini önlemek amacıyla yıldız futbolcuyu tamamen hazır hale gelmeden sahaya sürmeyi düşünmüyor. Milli ara, tedavi ve toparlanma süreci olarak değerlendirilecek. Osimhen'in 19 Eylül'de deplasmandaki Trabzonspor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Asıl hedef ise milli aranın ardından oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona sınavında formasına kavuşması. Osimhen ile birlikte sakatlanan Lemina için de benzer bir süreç işleyecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #TRABZONSPOR

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Hedef Trabzonspor derbisi
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