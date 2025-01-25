Hem rekoru hem buzları kıracak

14 sezondur Galatasaray kalesini koruyan ve kaptanlığa kadar yükselen Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Süper Lig'de toplam 429 maç sayısına ulaşacak Muslera, 428 müsabakaya çıkan efsane kaptan Bülent Korkmaz'ı geçecek ve rekorun sahibi olacak. G.Saraylı taraftarlar, Dinamo Kiev beraberliğinde protesto edilen Uruguaylı kalecinin gönlünü alacak. UltrAslan, kaptan Muslera'ya özel pankart hazırladı. Tribünler maç öncesinde 38 yaşındaki kaleciye yapacağı tezahüratlarla destek verecek.

EN ÇOK ZAFERE ULAŞAN KALECİ

İLK maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, 428 maçla ligde en fazla müsabakada boy gösteren yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Uruguaylı file bekçisi 7'si Süper Lig olmak üzere G.Saray ile 17 kupa kazanırken en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci durumunda.