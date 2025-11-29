Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Hem zirvede hem zengin!
Giriş Tarihi: 29.11.2025

Avrupa fatihi Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde namağlup liderliğini sürdürürken toplamda 4 milyon 503 bin Euro’yu da (221 milyon TL) kasasına koydu

UEFA Konferans Ligi'nde sezona damga vuran Samsunspor, Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede olan Karadeniz ekibi, 4 milyon 503 bin Euro'yu kasasına koydu. Ayakbastı parası olarak UEFA'dan 3.17 milyon Euro alan kırmızı-beyazlılar, Legia Varşova, Dinamo Kiev ve Hamrun galibiyetlerinin ardından zorlu şartlarda Breidablik'e de teslim olmadı ve 2-2 beraberlikle 133 bin Euro aldı. Samsun, toplamda ise 4 milyon 503 bin Euro gelir (Yaklaşık 221 milyon TL) kazandı. Bu arada Karadeniz temsilcisi, UEFA kulüp sıralamasında 173. sıraya çıkarak 5 basamak birden tırmandı. Samsun, Konferans Ligi'nin 5. haftasında AEK'yı evinde konuk edecek. Ardından Almanya'ya Mainz deplasmanına gidecek.

