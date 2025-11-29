Hem zirvede hem zengin!

EFA Konferans Ligi'nde sezona damga vuran Samsunspor, Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.olan Karadeniz ekibi, 4 milyon 503 bin Euro'yu kasasına koydu. Ayakbastı parası olarak UEFA'dan 3.17 milyon Euro alan kırmızı-beyazlılar,galibiyetlerinin ardından zorlu şartlarda Breidablik'e de teslim olmadı ve 2-2 beraberlikle 133 bin Euro aldı. Samsun, toplamda ise 4 milyon 503 bin Euro gelir (Yaklaşık 221 milyon TL) kazandı. Bu arada Karadeniz temsilcisi, UEFA kulüp sıralamasında 173. sıraya çıkarak 5 basamak birden tırmandı. Samsun, Konferans Ligi'nin 5. haftasında AEK'yı evinde konuk edecek. Ardından Almanya'ya Mainz deplasmanına gidecek.