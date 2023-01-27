‘Her şeyin farkındayız’

yazarı Levent Tüzemen'in yazısı G.Saray camiasında büyük yankı uyandırdı. Tüzemen'in kaleme aldığı köşesinde, "Timur ile ilgili F.Bahçe yönetimine ve başkan Ali Koç'a,gibi bilgiler aktarıyorlar. İsimler konusunda bazı iddialar bana ulaştı. Ve bunu G.Saray camiası ve yönetiminin bildiğini düşünüyorum. Başkan Ali Koç'a bilgiler aktardığı konusunda söylentiler duydum.ifadesini kullanmıştı.Söz konusu satırlar büyük yankı oluştururken konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticiler, "Bu duyumları biz de aldık ve haberimiz var. Ne olursa olsun biz Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in ifade ettiği gibi yolumuza devam ediyoruz.Galatasaray camiası her şeyi duyuyor, biliyor ve farkında." açıklamasını yaptılar.TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) dün yaptığı toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza yağdırdı. Kurul, Özbek'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti faturası keserken, ayrıca toplam 320 bin TL para cezası uyguladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Nef Stadı'nda 40 bloğun bloke edilmesinden sonra "PFDK Başkanı, sezon başından beri sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar alıyor. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız." ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'e de 200 bin TL para cezası çıkarken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise 3 ay müsabakalardan men edildi.