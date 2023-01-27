‘Her şeyin farkındayız’

Levent Tüzemen’in dünkü yazısı geniş yankı buldu... G.Saray yönetimi, F.Bahçe’ye camia içinden bilgi akışıyla ilgili olarak, “Hedef ve planlarımız büyük... G.Saray camiası her şeyi duyuyor, biliyor ve farkında” yorumunu yaptı
SABAH SPOR yazarı Levent Tüzemen'in yazısı G.Saray camiasında büyük yankı uyandırdı. Tüzemen'in kaleme aldığı köşesinde, "G.Saray siyasetininiçinde yer alan bazı isimler,hatta başkanlık düzeyindekiinsanlar, Başkan Vekili ErdenTimur'u hedef haline getirmeyeçalışıyorlar. Timur ile ilgili F.Bahçe yönetimine ve başkan Ali Koç'a, "Kırılgandır, duygusaldır.Üzerine giderseniz bırakırgider" gibi bilgiler aktarıyorlar. İsimler konusunda bazı iddialar bana ulaştı. Ve bunu G.Saray camiası ve yönetiminin bildiğini düşünüyorum. Başkan Ali Koç'a bilgiler aktardığı konusunda söylentiler duydum. Bunun için aradığım ErdenBey'i Dubai'de buldum. İddiayısordum. Erden Bey de kulağınabu yönde bir şeyler geldiğinive şahsını yıpratmak adına bazıinsanların çalıştığını vurguladı" ifadesini kullanmıştı.
BİZİ PARÇALAYAMAZLAR
Söz konusu satırlar büyük yankı oluştururken konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticiler, "Bu duyumları biz de aldık ve haberimiz var. Ne olursa olsun biz Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in ifade ettiği gibi yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimiz var, planlarımızvar. Galatasaray camiası her şeyi duyuyor, biliyor ve farkında. Biz başarıya kenetlendik. Butür şeyler bizi parçalamaya yetmez.Galatasaray camiası kenetlendive hedefe gidiyor" açıklamasını yaptılar.
ÖZBEK'E AĞIR FATURA!
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) dün yaptığı toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza yağdırdı. Kurul, Özbek'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti faturası keserken, ayrıca toplam 320 bin TL para cezası uyguladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Nef Stadı'nda 40 bloğun bloke edilmesinden sonra "PFDK Başkanı, sezon başından beri sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar alıyor. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız." ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'e de 200 bin TL para cezası çıkarken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise 3 ay müsabakalardan men edildi.