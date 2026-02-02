İcardi bizim için çok değerli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Kayserispor karşısında hırslı futboluna dikkat çekti. "Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lider durumdayız, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Kayseri maçındaki oyun, pozitifliği yukarı çekti. Sadece 4-0'lık galibiyet değil oyun ve istek... Taraftarımız sadece statta değil, sosyal medya ve sokakta da futbolcuları motive etmeli. Önümüzde güzel bir yol var" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUKLARDA EMEĞİ VAR

Deneyimli hoca, "İcardi ayrılacak mı? Gelen teklif var mı" sorusuna ise "Benim bildiğim net bir şey yok. Mauro İcardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği bulunuyor. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz" cevabını verdi.

YENİLER NE YAPTI?

NOA LANG: 73 dakika sahada kalan Hollandalı; %91 isabetli pas, 4'te 3 dribbling, 9'da 7 ikili mücadele kazanma karnesiyle oynadı.

Y.ASPRILLA: İkinci yarıda girip 17 dakika görev yapan Kolombiyalı; %92 pas başarısının yanı sıra 1 şutu kaleyi bulmadı.



LEMİNA, RİZESPOR MAÇINDA CEZALI

Galatasaray'da 3 sarı kartı bulunan Mario Lemina, Kayserispor karşılaşmasında da sarı görerek cezalı duruma düştü. Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.



İlk maçında göz dolduran Noa Lang, "Daha iyisi olacağım" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray sizi istediği zaman, onur duyarsınız. Dört gözle diğer maçları bekliyorum. Büyük oyuncularımız var. Ben de onlar biri olacağım."



G.SARAYLI futbolcular, maçın ardından Noa Lang ve Asprilla ile galibiyet sevincini paylaşarak yeni takım arkadaşlarına "Hoş geldin" dedi. Lang, taraftara üçlü çektirirken tribünden aldığı UltrAslan bayrağını sahada dalgalandırdı