İcardi için şok çıkış! 1 ay önce yanıt verdik!

4 sezonluk
G.Saray kariyerinde adını kulüp tarihine geçiren Mauro İcardi
dün serbest kaldı. Oyuncuya 5 milyon Euro'luk teklif yapılırken henüz yanıt gelmedi. Oyuncunun menajeri Elio Pino ise kontratla ilgili sorulara "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim"
yanıtı ile şok yaşattı. Pino, ayrıca "G.Saray ile arada sorun var mı?
" sorusuna ise "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz"
yorumunu yaptı. Pino'nun G.Saray'ın teklifine hayır yanıtını verdiği öğrenildi.