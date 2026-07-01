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Giriş Tarihi: 1.07.2026

İcardi için şok çıkış! 1 ay önce yanıt verdik!

İcardi için şok çıkış! 1 ay önce yanıt verdik!
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4 sezonluk G.Saray kariyerinde adını kulüp tarihine geçiren Mauro İcardi dün serbest kaldı. Oyuncuya 5 milyon Euro'luk teklif yapılırken henüz yanıt gelmedi. Oyuncunun menajeri Elio Pino ise kontratla ilgili sorulara "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim" yanıtı ile şok yaşattı. Pino, ayrıca "G.Saray ile arada sorun var mı?" sorusuna ise "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz" yorumunu yaptı. Pino'nun G.Saray'ın teklifine hayır yanıtını verdiği öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MAURO İCARDİ #GALATASARAY

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İcardi için şok çıkış! 1 ay önce yanıt verdik!
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