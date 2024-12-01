İcardi mahkemeye çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam edenBuenos Aires'te mahkemeye çıktı. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması sonrası artık birlikteliklerinin geri dönülemez bir noktaya geldiği ifade edilirken, golcü futbolcunun da boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.