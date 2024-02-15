İcardi patlamaya hazır!

Sakatlık dönüşü oynadığı son 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atabilen Galatasaray'ın Arjantinli süperstarı Mauro İcardi, Sparta Prag'a özel hazırlanıyor.Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu (5) olarak öne çıkan tecrübeli oyuncu ile özel olarak görüşen Okan Buruk, güven mesajı verdi. İcardi'nin hedefi, Prag karşısında patlama yapıp yeniden eski formuna dönebilmek.