İcardi yine tatile çıktı!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro İcardi, kendisine yapılan 1 yıllık teklife hâlâ cevap vermiş değil. Başkan Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün teklifi 4 milyon Euro olmuştu. Sezon biter bitmez kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Japonya tatiline çıkan Arjantinli golcü, ardından 25 valiz hazırlayarak ülkesine geçip kızları Francesca ve İsabella'ya kavuştu. İcardi, dün de sevgilisiyle birlikte Maldivler'den fotoğraflarını paylaştı. Tecrübeli santrforun ayrılığa yakın olduğu yorumları yapılırken süreçle ilgili şu an için net bir durumun olmadığı kaydedildi.

ÜCRET ARTIRILMAYACAK

33 yaşındaki santrforun menajeri Elio Pino, şu anda bir karar vermediklerini ve mevcut şartları değerlendirdiklerini bildirdi. Ayrıca İtalya, Brezilya ve Arjantin'den kulüplerden görüşme talebi aldığı belirtilen İcardi'nin hiçbir teklife geri dönüş yapmadığı gelen haberler arasında. Galatasaray yönetiminin teklifini artırmayı düşünmediği ve İcardi'den gelecek yanıta göre yol haritası çizecekleri öğrenildi.