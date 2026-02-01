İcardi’de ilk turdan sonuç çıkmadı!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İcardi ile yapılan görüşmelerde imzalar atılmadı. İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticilerin buluşmasından net bir sonuç çıkmadı. İcardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği kaydedildi. Geçen pazar günü Pino, Dursun Özbek ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmede Dursun Özbek, İcardi'yi çok sevdiklerini ve kendisiyle yola devam etmek istediklerini bildirmişti. Ünlü menajer ise "İcardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" demişti. İcardi için şubat ayında tekrar taraflar bir araya gelecek.



YENİ ASLANLAR SAHNE ALIYOR

ÜPER Lig'de 20. haftaya 3 puan farkla lider giren Galatasaray, bugün evinde Kayserispor'u konuk edecek. Cezalı Barış Alper Yılmaz'dan yoksun Cimbom'da takıma 2 ay aradan sonra dönen Singo ise kulübede olacak. Yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ise sarı-kırmızılı formayla Kayserispor karşılaşmasında tanışacak. Lang'ın, Sane'nin yokluğunda 11'de yer alması bekleniyor.