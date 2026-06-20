İcardi’den çıt yok!

Kontratı sona eren Mauro İcardi için G.Saray 5 milyon Euro'luk teklifini masaya koyarken bonus maddeleri de yer alıyordu. Arjantinli futbolcu ise G.Saray tarafından sözleşmede olması istenen tedavilerini İstanbul'da geçirmesi ve antrenman dönemlerine yönelik detayları ise olumsuz karşıladı. 33 yaşındaki forvet ayrıca oynama garantisi isterken bu konu süreci yürüten başkan Özbek'in de dikkatini çekmişti. Başkan Özbek, İcardi'den yanıt beklediklerini vurgularken yıldız golcü ise önce Japonya'ya giderek tatil yaptı, sonrasında ülkesine gitti. Mahkeme kararıyla kızları ile görüşme hakkı alan ve bir süre çocuklarıyla kalacak olan İcardi, sarı-kırmızılılara henüz yanıt vermedi. G.Saray yönetimi, gelecek sezon planlaması için tecrübeli santrforun kararını bekliyor ancak sürecin kısalması için de temsilcisine haber gönderildi.

TORREİRA'NIN MESAJI KENDİNE!

TATIL için Arjantin ve Uruguay'ı kendine adres seçen Torreira, babası ile birlikte Türkiye'den ayrılmıştı. Eski kız arkadaşı ile ilgili haberlerin magazin basınında yer almasının ardından bir hayli üzüldüğü iddia edilen deneyimli orta saha tatilde ise İcardi ile buluştu. Yaptığı paylaşımda "Kalıyor" diyerek İcardi'ye yönelik mesaj verdiği iddia edilen Torreira'nın düşüncesinin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Uruguaylı oyuncu, bu paylaşımı kendisi için yaptığı ve G.Saraylı taraftarların ısrarlı sorularına yanıt verdiği ortaya çıktı.