İcardi’nin gol sevinci davalık oldu

3 yıl önce Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta attığı golün ardından jeneriklere giren bir hareket yapan İcardi'nin gol sevinci mahkemelik oldu. Fotoğrafçı Tolga Ovalı, İcardi'nin sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu, Galatasaray Kulübü'nün fotoğrafı izinsiz kullanarak, tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkararak kendisini zarara uğrattığını belirtti. Ovalı, Galatasaray kulübünden 500 bin lira tazminat talep ederek dava açtı. Tolga Ovalı, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sundu. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.